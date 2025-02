Fer més fàcil la Part Alta

Creat: Actualitzat:

Els veïns de la Part Alta han aconseguit que residir en aquest espai emblemàtic de la ciutat sigui una mica menys complex del que la seva configuració històrica els obliga a patir. L’espai emmurallat del nucli històric de Tarragona no està pensat per a cotxes. Són un element que va arribar massa segles més tard per a adequar-se al disseny urbanístic que els romans van pensar per a grans temples i espais com el Fòrum o el Circ.

Malgrat això, els residents a la Part Alta que el necessiten per la seva vida quotidiana han de poder tenir facilitats per a poder fer-ne ús. No tothom es pot permetre viure a pocs metres d’on treballa ni tampoc el transport públic acaba de ser la millor eina de connexió cap als centres de treball.

L’acord assolit entre l’EMT i els veïns no evitarà que hagin de desplaçar-se força metres per poder deixar els seus vehicles en aparcaments de carrer, però almenys el cost de fer-ho no serà un dispendi que malmeti les ja castigades economies familiars.

De fet, ni tan sols caldrà adequar nous espais, la qual cosa representaria despeses públiques addicionals. Simplement, permetent que l’entorn emmurallat sigui més ‘exclusiu’ pels residents i que aquests puguin aparcar fora muralles com si fossin residents, gran part del problema ha quedat minimitzat.