Reiniciar Cambrils

La política municipal segueix camins inescrutables. A Cambrils, l’alcalde, Alfredo Clúa ha anunciat que plega de la màxima responsabilitat municipal. És evident que s’ha arribat a aquesta situació per una decisió del mateix Clúa, que va expulsar el portaveu de Junts –de facto, a tot el grup– de l’equip de govern per «manca de confiança». D’aquesta manera, la governabilitat de Cambrils depèn de renovar pactes. I, sorprenentment, per facilitar-los, Clúa ha decidit renunciar a l’alcaldia. Diem sorprenentment perquè sovint reclamem dels polítics actes de responsabilitat quan, de manera continuada, mostren com a màxima capacitat d’acció la de voler mantenir-se a les cadires que atorguen el poder. Les alternatives eren mantenir-se, amb la impossibilitat de tirar endavant cap iniciativa rellevant pels ciutadans o desfer el pacte i impossibilitar també cap nou acord polític, la qual cosa deixaria el municipi en mans d’una gestora a l’espera de les pròximes eleccions municipals. En tots els casos la gestió municipal sortia perdent. Ara hi ha una oportunitat de ‘reiniciar’ el consistori i intentar bastir un nou equip de govern. L’acció de govern està per veure si podrà ser bona o no, però almenys tindran l’oportunitat d’intentar-ho.