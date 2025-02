Usos comercials, usos vitals

Creat: Actualitzat:

Els problemes de la Part Alta de Tarragona no són pocs. Aviat potser hi haurà una plataforma ciutadana per a cadascun d’ells. Això sempre que quedin veïns que en puguin crear, de plataformes... Deixant de banda la ironia, en més d’una ocasió hem denunciat el retrocés de les eines de convivència al barri.

La massificació turística i la seva derivada en l’àmbit residencial –amb un augment desmesurat dels pisos turístics està provocant que els comerços cada vegada més estiguin pensats per a visitants disposats a deixar-se recursos en productes ‘típics’.

En canvi, aquells que han de donar servei més directe als residents, sobretot d’alimentació i productes bàsics, són els que estan desapareixent de manera inexorable. Per això és necessari determinar un Pla d’Usos de la Part Alta que determini, primer des de l’anàlisi, quin ha de ser el futur comercial de la zona i quines mesures es poden prendre per garantir-lo.

Mentre no arriba des de l’Ajuntament es vol incentivar el comerç local. Començarà a aplicar ajudes primer al Serrallo, on s’ha realitzat una remodelació urbanística que ho ha de facilitar, però després l’objectiu ha de ser la Part Alta, encara que només sigui per tallar la sagnia de residents.