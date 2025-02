Defensar el futur del país

Creat: Actualitzat:

La primera edició del Correllengua universitari va passar ahir per Tarragona. Malgrat les actuacions dels castellers de la URV i de la xaranga Pujats de To, la imatge que es desprenia era de pocs participants, tot i que suplien la poca participació amb l’entusiasme de saber que defensaven una causa absolutament necessària i vital pel país.

La flama del català s’utilitza com a símbol en aquesta cursa que acaba recorrent Catalunya i que defensa l’ús de la llengua a les aules universitàries. De fet, l’àmbit universitari reflecteix perfectament el que està succeint al conjunt de la societat catalana.

Hi ha un retrocés evident en l’ús del català, a tots els àmbits universitaris, especialment en els màsters i els postgraus. I no tan sols la situació és dolenta a les universitats. Malgrat ser-ne vehicular, el seu ús als estudis de primària i secundària es redueix, sobretot atenent vincles geogràfics –l’exemple de Barcelona i la majoria dels seus barris és sagnant.

No ens podem permetre que allò que determinarà el futur de Catalunya, és a dir, els seus joves, no tinguin la consciència necessària de defensar un dels elements que ens defineix com a país: la llengua i les derivades de la cultura, la literatura, el pensament...