Trencar paradigmes

L’alcalde de Salou ha explicat aquest cap de setmana que la localitat ha estat escollida per participar en una prova pilot en l’àmbit turístic i que anirà a càrrec de la Secretaria d’Estat de Turisme a través de Segittur, una societat estatal dedicada a la gestió de la innovació i les tecnologies turístiques.

Es tracta d’un projecte pioner que bàsicament s’encarregarà de recollir el màxim de dades possibles sobre tots els aspectes del desenvolupament turístic de Salou i de la seva anàlisi, intentar que en surtin propostes que permetin canviar diversos paradigmes establerts gairebé de manera indestriable en el sector.

El primer d’ells és el de l’estacionalitat. Les propostes d’aquest projecte han d’anar encaminades a allargar les temporades. El turisme estricte de sol i platja ja no és la base sobre la qual ha de crear-se l’oferta –malgrat ser encara el principal atractiu– i cal abastar, com ja ho està fent la localitat en molts casos, àmbits com el de l’esport o la gastronomia.

I com a conseqüència directa, també s’hauria de trencar un altre paradigma, el de la temporalitat laboral i uns nivells salarials que fan que, malgrat els alts nivells d’ocupació, la renda per càpita dels salouencs, per exemple, sempre estigui per sota de la mitjana catalana.