Temps de burocràcia

L’Ajuntament de Tarragona ha aconseguit que en cinc anys, les llicències d’obres tardin ‘només’ quatre mesos en atorgar-se. I quatre mesos poden semblar encara molts, però si es compara amb els 10 mesos que tot just fa cinc anys es tardava, la data és més que significativa.

Significativa i bona, tot i que tal com reconeixia el regidor d’Urbanisme, Nacho García, encara hi ha marge per a millorar i poder reduir el termini per atorgar les llicències. El consistori ha tirat endavant un pla pensat en exclusiva per a millorar aquestes dades. S’ha incorporat més personal i s’han implicat els informes necessaris.

Gairebé sembla una obvietat que només amb aquestes dues mesures s’aconseguiria reduir l’espera burocràtica que patien els que volen fer algun tipus d’obra. Però calia fer-ho, a més, sense que la simplificació de tràmits representi el menysteniment de les normatives que, en gran manera, aporten seguretat jurídica i tècnica als projectes.

La burocràcia ha estat sempre un dels problemes que arrosseguen les administracions, però en alguns casos ha arribat a tals nivells de complexitat que ha derivat en protestes i mobilitzacions, com han fet evident els integrants de Revolta Pagesa.