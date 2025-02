El ‘boom’ de les residències

Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha frenat la construcció d’una nova residència per a gent gran als terrenys de l’actual Dipòsit de Vehicles. Més enllà dels motius que han dut els tècnics a desestimar el projecte temporalment —podran modificar el projecte perquè es pugui aprovar­—, el que queda clar és que hi ha un boom de residències per a la tercera edat.

La Vall de l’Arrabassada, el Seminari o la Rambla Nova són alguns dels punts de la ciutat on ja s’ha obert o s’obrirà de forma immediata un nou equipament d’aquest tipus. L’arribada de les residències a la ciutat no s’entendria sense l’envelliment poblacional.

Quan fa alguns anys les necessitats eren noves escoles, ara el que es busca és un espai perquè les persones grans puguin viure acompanyades i sota l’assistència de professionals. La ciutat té un dèficit de places i per això les grans empreses del sector veuen Tarragona com una oportunitat.

El perill més gran de tot plegat és que es tracta d’iniciatives privades que, per tant, no tenen l’obligació de pensar en totes les butxaques. Les noves obertures pal·liaran el dèficit per aquelles famílies que ho puguin pagar, però no per les més vulnerables.