El joc de les cadires

Cambrils viu un nou joc de les cadires a l’Ajuntament. L’alcalde socialista, Alfredo Clúa, va cessar ahir el regidor d’Urbanisme, el juntaire Enric Daza, per «deslleialtat». D’aquesta manera, Clúa va dinamitar la majoria de l’executiu, format fins ara per un pacte a quatre entre el PSC (3), ERC (4), Junts (3) i Cambrils En Comú Podem (1). Aquesta situació ha tornat a obrir les portes del govern al cap de l’oposició, l’exalcalde Oliver Klein, líder de Nou Moviment Ciutadà, partit amb sis regidors.

L’any 2021, una moció de censura encapçalada per Klein ja va deixar fora de l’alcaldia la republicana Camí Mendoza. Quatre anys després, els cambrilencs i cambrilenques podrien veure com, novament, l’alcaldia canvia de mans a mig mandat. Serà important conèixer quin és el desenllaç polític d’aquest nou serial en un dels municipis més complicats de governar en els darrers temps.

Sobretot perquè la ciutadania no acabi convertint-se en la víctima d’una decisió política que li queda lluny, i que pot acabar afectant al dia a dia ciutadà pel que fa a projectes, governança i millores. Els plans dels governs municipals s’elaboren a quatre o vuit anys vista, i dos anys no són suficients per executar-los.