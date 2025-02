El Fòrum de la Justícia... ara sí?

Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya invertirà més de 94 milions d’euros en el nou Fòrum de la Justícia de Tarragona, segons el pla d’inversions de la conselleria.

El passat mes de desembre, el conseller Espadaler ja va anunciar que l’equipament podria obrir l’any 2028 i que l’inici de les obres de l’edifici seria l’any 2026. Sembla que, aquest cop sí, la ciutat tindrà l’espai judicial que es mereix i que els professionals del sector fa dècades que reclamen.

Els dubtes que sobrevolen aquest projecte, però, són més que raonables: es va començar a gestar a finals dels anys noranta, l’any 2009 es va elaborar un projecte executiu —que ara s’ha recuperat— i l’any 2023 es va anunciar que podria obrir les portes l’any 2026. Mesos després, els terminis es van allargar, i no serà fins al 2028 que l’equipament funcionarà a ple rendiment.

Aquesta data, però, només es complirà si aquest any surt a licitació el projecte constructiu. Els fets conviden a ser optimistes, però els advocats i els jutges de la demarcació ja han après que no podran donar per fet el nou complex judicial fins que estigui al sac i ben lligat. O dit d’altra manera, fins que els polítics tallin la cinta inaugural.