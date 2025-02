Mobilitat de consens

Creat: Actualitzat:

La mobilitat a la ciutat de Tarragona és complicada i, en conseqüència, la seva gestió també esdevé complexa. Per això la planificació hauria de ser una eina essencial i caldria que la ciutat disposés, d’una vegada per totes, d’un Pla de Mobilitat Urbana.

Es tracta d’un document que, en principi, ja està elaborat, però que encara no ha passat el tràmit de la seva aprovació al plenari. Cal dir, també, que per la importància del document i les seves implicacions en la vida ciutadana, estaria bé que aconseguís el màxim consens polític en l’àmbit municipal.

D’aquesta manera potser es podrien evitar discussions absurdes sobre si cal moure o no un quiosc de premsa per fer espai a un carril bici o, com és el cas actual, no caldria que tot just quatre anys després de fer-se, es desmantelli el carril bici del carrer Pere Martell.

No va ser una inversió milionària, però els diners públics, precisament pel seu àmbit col·lectiu, hauria d’evitar malbaratar-lo tan fàcilment. El carril bici de Pere Martell es va fer el mandat anterior, sota un color polític diferent de l’actual, però tot just això és que justifica, encara més, la necessitat de disposar d’un Pla de Mobilitat consensuat.