La solució és a l’interior

Creat: Actualitzat:

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha fet una aposta decidida per potenciar el turisme d’interior. El Pla Conjunt de l’Interior, que és com es denomina aquesta iniciativa, intenta donar a conèixer de manera més intensa i qualitativa, tota l’oferta de les zones d’interior del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Que la Costa Daurada és una destinació de primer ordre és evident i cal no descuidar el seu potenciar creixement, però ampliar la capacitat de diversificació de Tarragona com a destí és gairebé un recurs obligatori i no es vol ‘morir d’èxit’ i patir les conseqüències de la massificació.

Hi ha també el factor de la desestacionalització, ja que l’oferta de l’interior no sempre està vinculada a una climatologia estiuenca, sinó que gràcies al seu potencial gastronòmic i enocultural, pot allargar-se durant altres èpoques de l’any.

Es tracta, a més, d’un turisme que si a la costa, sense control, pot començar a resultar perjudicial; a l’interior pot començar a ser el camí per evitar, per exemple, el despoblament de municipis petits. Si es genera activitat econòmica és més fàcil aconseguir que els joves es quedin a treball i, alhora, que hi hagi prou població per garantir uns serveis que afavoreixin, de retruc, a la població més envellida.