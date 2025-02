Creat: Actualitzat:

La Part Alta de Tarragona és un espai singular. És la ciutat vella i s’hi acumulen les cicatrius urbanístiques d’una llarga història que es remunta als primers assentaments humans. Els romans van encapsular el seu nucli principal per a poder-lo defensar amb una muralla de la qual encara en podem gaudir vestigis destacats.

Però el pas del temps ha convertit el que va ser el centre de l’urbs en un espai envellit i poc adaptat a una modernitat que, bàsicament, es va desenvolupar sota els paràmetres de carruatges i, després, vehicles de tota mena.

Malgrat que des de la gestió pública es va fer molta feina fa ja unes dècades per recuperar el barri, encara hi ha molts problemes que afecten els seus residents. Alguns d’ells molt nous, com la proliferació de pisos turístics que han aconseguit fer fora molta població ‘autòctona’ i apujar els preus dels lloguers.

Però n’hi ha d’altres de problemàtiques, com la de la circulació i l’aparcament, que es mantenen en el temps i que pífies monumentals com la del pàrquing Jaume I no contribueixen a pal·liar. Ara, una nova plataforma veïnal vol pressionar per aconseguir millores. No és la primera, però estaria bé que fos de les últimes que hagués de sorgir simplement perquè no veuen altres sortides.