Ordenar el creixement turístic

Creat: Actualitzat:

A Tarragona es van allotjar l’any passat més de 520.000 persones, un 2% més que el 2023. Tot plegat, sense comptar el nombre de creueristes i els pisos turístics, dades que l’Eurecat Observatori de Turisme no comptabilitza. Sobre aquesta tendència a l’alça de visitants, l’Ajuntament manifesta que hi ha marge per a créixer de forma «sostenible».

Però cal mesurar molt bé fins a quin punt es pot créixer perquè la ciutat, i sobretot la ciutadania, no se’n ressenti. Tot just avui expliquem que els autobusos dels creueristes ja no es podran aturar a la Via Augusta, on durant mesos es va col·lapsar el carrer en hora punta per la presència d’aquests visitants. Si s’ha trigat un any a resoldre aquest problema, més val planificar amb antelació quin creixement volem i com podem assumir-lo.

En cas contrari, l’arribada de més turistes comportarà que una part de la ciutat, segurament aquella que no es guanya el pa amb la presència dels visitants, només vegi defectes i deficiències en un camp que pot obrir moltes oportunitats. Cal ser curós amb les polítiques turístiques i fomentar que els milers de persones que visiten la ciutat aportin i generin benefici real a la gent que hi viu.