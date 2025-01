Inversió de futur

Creat: Actualitzat:

Finalment, el complex industrial de Repsol al Morell acollirà l’Ecoplanta, amb una inversió de més de 800 milions d’euros i la creació de 340 llocs de treball, entre els directes i els indirectes. Tan sols la construcció de la nova infraestructura ja comportarà la contractació de 2.800 persones. És una bona notícia pel futur desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona.

Però no tan sols és destacable l’impacte econòmic que generarà la planta, sinó que també és destacable la incidència que tindrà en el procés de descarbonització que Europa exigeix i que la societat també reclama com una de les eines de lluita contra el canvi climàtic. La planta serà capaç de tractar fins a 400.000 tones anuals de residus urbans que, una vegada processats, permetran la generació de fins a 240.000 tones de combustibles renovables i productes circulars.

Els residus orgànics permetran generar metanol renovable i altres materials com els plàstics no reciclables esdevindran productes circulars. Poder transformar residus en energia de manera industrial és una bona manera de garantir l’activitat en un sector absolutament vital per l’economia dels ciutadans de Tarragona.