Eficàcia de proximitat

Per què la majoria d’ajuntaments acaben assumint tasques i despeses en matèria de serveis socials que potser no els pertocarien? Doncs perquè es tracta de les institucions públiques més pròximes als ciutadans.

Allí on es fan evidents els problemes de manera més ràpida i on, amb els recursos i la voluntat adequats, es pot actuar de manera més ràpida. I això, en situacions de vulnerabilitat és molt important.

El cas radicalment oposat, per fer-lo servir d’exemple, és la llei de dependència. Com més lluny queda l’administració més ‘fàcil’ és justificar que passin mesos i mesos sense que, qui realment ho necessita, no acabi de rebre les ajudes que —això sol ser més veloç— s’anuncien tot just acabades d’aprovar.

D’aquesta manera, està plenament justificat que el Govern català faci els passos necessaris per poder incorporar, de manera directa i automàtica, les policies locals dins l’estructura de gestió d’emergències del 112.

De fet, com argumentaven els mateixos treballadors del servei, té molt més sentit que no pas incorporar a Policia Nacional i Guàrdia Civil que, a la pràctica, tan sols podran intervenir en situacions excepcionals, aquelles on la seva intervenció sigui realment útil.