Salut metropolitana

Des de fa mesos al Camp de Tarragona no parem de remenar el projecte de convertir-nos en una segona àrea metropolitana a Catalunya. De fet, ja ho som de facto, però es busca fer-ne una estructura oficialitzada i amb competències regulades i reguladores. La voluntat política, almenys de la majoria d’alcaldes de la zona, hi és, tot i que encara cal delimitar els àmbits i la manera en què no es converteixi en una estructura que sumi burocràcia i no resolgui allò que pretén assolir, és a dir, proporcionar serveis adaptats als ciutadans en un àmbit més aglutinador i supramunicipal. Un exemple de les coses que han d’ajudar a convertir-nis en veritable espai comú és el de la nova Unitat d’Investigació Clínica que s’ubicarà a l’hospital Sant Joan de Reus i que gestionarà l’IISPV. El que han aconseguit amb aquest projecte és descentralitzar una eina que ara només existeix a Barcelona i que permetrà atansar, físicament i temporalment, serveis assistencials i tractaments als usuaris tarragonins. És d’aquesta manera que pagarà la pena ser ciutadans metropolitans, perquè com a grup puguem disposar de les mateixes oportunitats, també en l’àmbit de la salut, que la capital catalana.