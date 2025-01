Un guanyador, a la pràctica

Creat: Actualitzat:

Han passat una bona pila d’anys des que es va començar a plantejar la possibilitat de connectar diverses localitats del Camp de Tarragona per mitjà d’un tramvia. Tot just es podia tenir present l’experiència de Barcelona, tot i que posteriorment han anat sumant-se altres exemples a localitats com Saragossa, Vitòria, Sevilla, Tenerife o Madrid entre d’altres.

Hi ha, en el cas del tramvia, una vinculació amb l’esperit metropolità del qual ja s’han posat les primeres llavors a Tarragona. L’exemple de Barcelona ho és completament i n’hi ha d’altres com la d’Alacant-Elx, amb més d’un centenar de quilòmetres de vies unint des de Dénia i Benidorm fins a la capital.

La mobilitat és un factor determinant de creixement i el tramvia tindrà com a repte principal, millorar una connectivitat entre municipis que ara es pot fer majoritàriament en autobús i que, malgrat tot, compta amb freqüències de sortides molt nombroses.

Per a bus i tramvia, part del hàndicap és el nombre de parades (la seva ubicació, també) i la velocitat. No és una competició entre models, però qui finalment n’ha de sortir guanyant és l’usuari. En tres anys, si es compleixen terminis, començarem a avaluar-ho de manera pràctica.