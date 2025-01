Una empenta i a esperar

Creat: Actualitzat:

El projecte del TramCamp està a punt d’agafar embranzida i l’encarregat de donar l’empenta inicial serà el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diumenge en farà la presentació a Cambrils. Es tracta d’una infraestructura que malgrat que hi ha un consens generalitzat sobre la seva necessitat, encara presenta dubtes sobre si, finalment, serà capaç de transformar la mobilitat a la zona del Camp de Tarragona i, de retruc, incentivar el creixement econòmic de la zona. Els autotransportistes defensen que es tracta d’una inversió desmesurada i consideren més adequada una connectivitat basada en el denominat com a BusTram. Al final, però, hi intervé el factor polític al qual li pertoca decidir en funció de les tasques de govern. Diluït (i sense notícies a l’horitzó immediat) el projecte de HardRock, la millor aposta és, sens dubte fer de la nova infraestructura viària l’eina per a vendre creixement. Potser també en un curt termini de temps se li podrà afegir una connectivitat efectiva amb unes Rodalies renovades i amb una xarxa de mitjana i llarga distància en la qual el Corredor Mediterrani tindrà un protagonisme essencial. De moment, l’empenta de diumenge. La resta, a esperar que no sigui una utopia.