Tarragona, ciutat de pel·lícula

Durant el 2024 Tarragona va acollir un total de 91 rodatges de projectes audiovisuals de diversa tipologia, magnitud i pressupost. Són més de 7 rodatges al mes, una xifra que referma la posició de la ciutat com un atractiu a l’hora de gravar pel·lícules, documentals, sèries o continguts per a xarxes socials. Des de l’oficina encarregada de la gestió dels permisos per a gravar a la ciutat, la Tarragona Film Office, asseguren que Tarragona s’ha posicionat com una de les localitzacions «estrella» a nivell de Catalunya. Malgrat que els projectes més habituals són els programes de televisió, també hi ha hagut lloc per a cinc «grans produccions». Fets com aquest demostren que Tarragona pot posicionar-se en el mapa de les ciutats atractives i actives amb facilitat, sempre que hi hagi directrius clares, organització i aposta ferma. Veure la ciutat com a localització en una producció de Netflix, per exemple, hauria de ser motiu d’orgull. Però ja se sap que a la televisió tot és bonic, i és la ciutadania la que coneix a la perfecció les fortaleses i debilitats del lloc on viu. Tarragona ja és una ciutat de pel·lícula per moltes coses, només cal cuidar-la perquè brilli dins i fora de la pantalla.