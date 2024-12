Un soterrament de 20 anys

Creat: Actualitzat:

Ahir al matí els ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp van signar els acords per al soterrament de les torres del Pinar. Es tracta de 10 torres d’alta tensió que creuen la urbanització que els dona nom. Dues s’ubiquen a Castellvell i la resta a la capital del Baix Camp. La reivindicació veïnal per al soterrament d’aquestes estructures és històrica. Fa més de 50 anys que l’associació de veïns del Pinar ho reclama i mou mans i mànigues per a aconseguir-ho. De fet, l’any 2006, vint anys abans del que s’espera que sigui l’inici de les obres, ja es va fer palès el compromís d’enretirar-les. L’arribada de la crisi econòmica i la falta d’entesa entre les parts, entre les quals també hi ha Endesa, no va fer possible complir la promesa. I han hagut de passar dues dècades perquè els veïns del Pinar vegin l’escenificació de l’acord. És habitual que les reivindicacions veïnals siguin llargues, de fet, estem acostumats a titllar-les d’històriques perquè, en molts casos, ho són. S’espera que l’any 2027 aquestes obres estiguin acabades i, les torres d’alta tensió, soterrades. Tant de bo els veïns no hagin de tornar a sortir al carrer per a reivindicar una promesa amb 20 anys d’història.