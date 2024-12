Capellans nouvinguts

Creat: Actualitzat:

La Conferència Episcopal Tarraconense alerta que en els darrers sis anys el nombre de capellans a Catalunya ha caigut un 16,3%. Per aquest motiu, en municipis com Vila-seca el capellà és un nouvingut. En aquest cas, originari de Ruanda. És evident, doncs, que l’Església catòlica ha de buscar a fora del país capellans per a les seves esglésies perquè amb el nombre de capellans catalans no en té prou per a abastir tots els municipis. Però no només aquests números van a la baixa: el nombre de catequistes també s’ha reduït un 47% des del 2017, de 7.758 a 4.097. Aquestes xifres posen sobre la taula un descens en conjunt de les persones vinculades a l’Església. El rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Salvador Bacardit, reconeix que «s’ha refredat la religiositat» i vincula la disminució de la religió al caràcter «sobri» dels catalans, allunyat d’expressions religioses més festives com a l’Andalusia o l’Amèrica Llatina. Potser és l’Església la que ha de reflexionar sobre el perquè d’una caiguda dràstica de les persones vinculades a l’Església com a organització, i també des de la fe, més enllà de la «sobrietat» de la societat catalana. Els temps canvien per a tothom.