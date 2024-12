Creuers, un rècord perillós

Creat: Actualitzat:

El nombre de creueristes que han arribat a Tarragona aquest any ha estat de rècord: 136.850 passatgers, segons el recompte oficial que va comunicar ahir el Port de Tarragona. El nombre d’escales també ha estat el major fins a la data, 63, per sobre dels registres de l’any 2019, fins ara l’any amb major afluència. De cara a l’any vinent, el Port espera créixer encara més i arribar fins a les 71 escales.

Tot plegat, enmig d’un debat ciutadà sobre la necessitat, o no, que els creuers es converteixin en un dels motors de l’economia tarragonina. Fa anys que el posicionament del Port és clar amb respecte els creuers: l’objectiu és consolidar-se com una destinació clau del Mediterrani.

Es troba a faltar, però, un encaix real amb la ciutat: no només des del punt de vista logístic, amb espais adequats per a l’arribada i sortida d’autobusos -es demostra que la Via Augusta es queda petita-, sinó també des de l’àmbit social.

La ciutadania tarragonina ha de sentir-se còmode amb l’arribada de creueristes, i si no ho està, deu ser per alguna cosa. Que aportin més -almenys, més que ara- a la ciutat, amb impostos que repercutiran en millores per a tarragonines i tarragonins, podria ser la fórmula correcta.