L’eix i el tramvia

El futur Eix Cívic de Salou cada vegada està més a prop de convertir-se en un dels espais de creixement més important de Salou. La desaparició de la línia ferroviària a l’interior del municipi obria un ventall de possibilitats pel que fa al desenvolupament de la zona. Però no ha estat un camí senzill fins a arribar, aquest final de 2024, amb el compromís de la Generalitat de finançar el projecte amb 15 milions d’euros. De fet, la manca d’acord amb el Govern català havia estat, fins ara, el principal escull per tirar endavant el projecte. Els diners compromesos amb l’ajuntament salouenc no arribaven i fins i tot l’alcalde de la localitat, Pere Granados, va plantejar un torcebraç amb l’executiu català oposant-se frontalment al projecte del TramCamp tal com estava previst. Malgrat que Granados reclamava algunes modificacions a la proposta del tramvia, la realitat és que la seva oposició de seguida es va diluir quan va tenir el compromís de l’executiu català de complir amb el pagament corresponent a l’Eix Cívic. Li ha sortit tan bé la jugada a l’alcalde que fins i tot ha aconseguit millorar en un milió l’aportació econòmica prevista. El futur, doncs, a Salou, ara ja passa per un tramvia i un nou espai urbanitzat.