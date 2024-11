Projectes inexcusables

Creat: Actualitzat:

Ja és una evidència que el canvi climàtic està fent que cada vegada siguin més repetits fenòmens meteorològics com les DANA i que, aquests, cada vegada tenen unes afectacions majors als assentaments urbans per on passa.

D’aquesta manera, posar-hi solucions, les que siguin possibles i assumibles en l’àmbit municipal, comença a esdevenir una necessitat inexcusable. L’Ajuntament de Tarragona ja ha presentat la primera actuació rellevant, amb el projecte per construir una bassa de laminació a la platja Llarga, que hauria de minimitzar l’impacte dels aiguats a les instal·lacions que hi ha a la zona.

L’exemple paradigmàtic és el del Club de Vela, que en pocs anys ha vist com part de les seves instal·lacions desapareixien sota els efectes de l’aigua. Amb tot, la bassa de laminació a la Llarga és un projecte senzill d’escometre.

Calen solucions semblants, que puguin alentir les baixades agressives dels aiguats, a altres indrets, sobretot aquells que estan a espais amb major risc d’inundació. Les basses han de construir-se a zones més interiors o de major risc, com a la Móra. Els projectes, però, són més costosos per dimensions i per localitzacions, però també són inexcusables.