Aprofitar les millores

El càncer és la primera causa de mort a Catalunya, amb un percentatge aproximat d’entre el 25 i el 30% de totes les morts que es produeixen a causa de malaltia. L’afectació és fins i tot superior a les malalties cardiovasculars, que se situen entre un 20 i un 25% del total.

La investigació sobre el càncer és una de les més desenvolupades en l’àmbit mèdic, tot i que mai no hi ha prou recursos per abastar totes les branques i possibilitats d’estudi que serien necessàries. I malgrat els avenços constants, les morts per càncer no deixen de créixer.

Per això, a banda dels estudis per a evitar els diferents tipus de càncer, també és importantíssima la capacitat del nostre sistema de salut per a donar-li els tractaments adequats. I és per això que com a territori ens hem de felicitar de disposar de la professionalitat que ofereix el servei d’oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus.

La seva tasca en l’atenció als pacients ha estat reconeguda amb una prestigiosa certificació internacional. El millor dels professionals que donen forma a aquest servei és que lluny d’acomodar-se en el cofoisme que els pot donar la distinció, aspiren a millorar encara més i convertir-se en Cancer Centre europeu. En aquest afany de millora qui se n’aprofita sempre són els usuaris.