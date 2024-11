Gestionar la mobilitat

Creat: Actualitzat:

L’urbanisme depèn, i molt, de com la història ha anat dibuixant el petit mapa de cada ciutat. No és el mateix intentar fer conviure carrers molt estrets de barris antics amb gran propostes de mobilitat que necessiten superfícies de terreny molt àmplies.

Aviat això es començarà a fer evident quan la planificació del projecte del TramCamp determini amb precisió en quins espais ha de circular pels nuclis urbans. Però hi ha altres elements que determinen com s’adapten els municipis a la mobilitat que, invariablement, sempre ha de tenir al vehicle privat com a principal protagonista.

No es poden tancar completament els nuclis de les ciutats per impedir el pas de vehicles, perquè en el nostre model de benestar, no tan sols exigim poder moure’ns fàcilment quan ho vulguem, sinó que també volem ser servits amb mercaderies i abastiments que no hi ha altra manera de fer arribar a lloc si no és amb vehicles comercials.

Posats a no renunciar als cotxes, Cambrils ha decidit intentar fer que la mateixa ciutat sigui un taulell intel·ligent que faciliti dades i gestionar més eficaçment els espais per aparcar. La recollida de dades pot ser un escull en espais oberts i tant amplis, però si se’n surt potser serà un model que altres localitats imitaran.