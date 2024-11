El comerç, l’ànima de les ciutats

Creat: Actualitzat:

Ahir l’Ajuntament de Tarragona va encarregar un cens dels comerços buits de la ciutat, així com l’elaboració d’una estratègia per a captar emprenedors. També s’ha plantejat pujar la fiscalitat als propietaris dels locals buits que no es posin a la venda.

Tot plegat, amb l’objectiu de millorar la situació que viu el comerç de proximitat al nucli urbà. Tarragona s’ha convertit en una ciutat que depèn de les grans superfícies per a oferir una varietat comercial competitiva i atractiva de cara a ciutadans i visitants. Fa anys que els carrers del centre, històricament vinculats al teixit comercial de qualitat i divers, compten amb desenes de locals buits.

Un exemple ben clar és el del carrer Unió. Si fa unes setmanes es proposava que el Serrallo transformés els locals sense activitat en comerços d’artesania per a revitalitzar el barri, ara l’aposta és diagnosticar què està passant a la resta de la ciutat per a posar-hi remei. A la Part Alta, per exemple, els locals passen a mans de franquícies especialitzades en l’oferta per als turistes. El comerç de proximitat és l’ànima de les ciutats, i Tarragona ja fa anys que ha perdut vitalitat i empenta en aquest àmbit. Caldrà que la diagnosi es converteixi en mesures.