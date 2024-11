Habitatges dignes

Creat: Actualitzat:

La Generalitat es posarà mans a l’obra al barri de Sant Josep Obrer de Reus i ha anunciat la rehabilitació de set blocs d’habitatges. Es tracta d’un procés de recuperació que també es realitzarà a Tarragona, en concret al barri de Campclar. Tal com explicàvem a l’edició d’ahir, en aquest cas, la rehabilitació afectarà 23 edificis, un total de 338 pisos públics. En els dos casos, a Reus i Tarragona, la rehabilitació inclou el concepte de millora de l’eficiència energètica com a objectiu principal, però es tracta d’una remodelació que abastarà l’aïllament de façanes, l’eliminació d’amiant si apareix durant les obres o fins i tot la substitució de les fusteries exteriors, o les de zones comunes i portals. En definitiva, s’escometrà la dignificació d’un espai d’habitatge públic que des de la seva creació, no ha deixat de degradar-se. Hi ha factors socials que afecten significativament la convivència als barris de Campclar i el de Sant Josep Obrer, i requereix la intervenció de molts àmbits públics, des de serveis socials a polítiques de formació i ocupació. Però un pas essencial és la d’oferir un espai habitable digne i en condicions perquè deixin de ser zones on el més pretès sempre és marxar per millorar.