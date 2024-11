Creat: Actualitzat:

Els últims dies hem assistit a la retransmissió gairebé en directe de la tragèdia que la DANA ha provocat al País Valencià. El nombre de morts és escandalós i malgrat que se n’hi han sumat molt pocs, res no fa preveure que la xifra final sigui força més alta que l’actual, situada en 217.

L’actuació política no ha estat a l’altura de la solidaritat mostrada pels ciutadans i ja hem assistit també a l’espectacle de la visita, en comitiva institucional desmesurada, dels reis, Pedro Sánchez i Mazón a Paiporta i ja han començat a aparèixer els episodis de retrets entre institucions que, en definitiva, no fan res més que riure’s a la cara dels afectats. En aquest sentit, quan diumenge es va anunciar una mesura de gairebé confinament de gran part de la demarcació de Tarragona va semblar que, en aquest cas, el Govern català volia curar-se en salut.

Finalment, l’afectació de la DANA a Catalunya no ha estat tan generalitzada com anunciava l’alerta de la Generalitat, però sí que hi ha zones, i la de la Móra n’és un testimoni evident, on els aiguats han produït danys importantíssims, tot i que, afortunadament, sense víctimes. Ara toca reconstruir i plantejar-se mesures a més llarg termini perquè la Móra deixi de ser un objectiu propiciatori del canvi climàtic.