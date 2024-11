Acte violent

Creat: Actualitzat:

La crisi humanitària que la DANA ha deixat al País Valencià encara no s’ha superat i, de fet, és previsible que a mesura que se sumin morts al balanç de víctimes, la situació encara empitjorarà. Però sí que s’ha fet evident és que s’ha generat ja, sí sense pal·liatius, una important crisi política.

La desafecció cap a la política no és un fenomen nou, però aquest diumenge hem assistit a un esglaó més que ha resultat especialment sorprenent. Els ciutadans han perdut la confiança en els polítics i també ho han fet quan aquests actuen com a representants de les institucions que, en principi, els representen.

Fins ara, però, en un país com l’espanyol, hi havia estaments on l’orgull ‘patriòtic’ havia de ser suficient per a superar qualsevol inconveniència pública. Per això és especialment significatiu que al municipi de Paiporta els veïns hagin rebut els reis d’Espanya amb llançament de fang i insults.

Paiporta no ha vist els militars netejant carreteres fins que les ‘autoritats’ no han decidit organitzar un comboi per anar-hi a fer quatre abraçades que surtin als mitjans. La violència mai no està justificada, però cal entendre que una vista en aquestes condicions, per uns veïns que ja no tenen res més a perdre, també és un acte que els violenta.