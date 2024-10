Distorsió turística

Creat: Actualitzat:

L’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona ha demanat a la Generalitat seguir els passos de Barcelona i aplicar una taxa turística pròpia que complementi la que ja s’aplica actualment. I la Generalitat ha obert la porta a què Tarragona pugui cobrar quatre euros a tots i cadascun dels turistes que pernoctin a la ciutat. La mesura pot representar una important injecció econòmica per a la ciutat i caldrà veure quines mesures concretes s’apliquen, amb aquest finançament, i que al capdavall haurien de servir per a contrarestar els efectes distorsionadors que l’increment del turisme està produint en el substrat social de zones com la Part Alta. A banda de tota l’afectació als pisos turístics que s’estan reproduint exponencialment a la ciutat, l’afectació principal de la taxa es notarà en els usuaris dels càmpings. De fet, Tarragona disposa de moltes més places de càmpings –llits– que no pas en hotels. L’any 2023 a Tarragona es van registrar 468.687 pernoctacions en hotels i 1.275.994 en càmpings. Aquests últims ja apliquen la taxa més baixa prevista per la Generalitat, però els 4 euros afegits per persona i nit de la taxa municipal pot convertir-se en un hàndicap per uns usuaris que tenen en el preu un factor determinant a l’hora de triar destinació.