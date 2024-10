Aprofitar la conjuntura

Creat: Actualitzat:

A banda de les entitats bancàries, no hi ha molts indrets on els ajuntaments poden aconseguir diners per sumar-los als seus pressupostos anuals. Sempre hi ha les mateixes fonts, també organismes públics, però que de manera jerarquitzada i per capacitat fiscalitzant, poden disposar de diners per a repartir.

Això no canvia, habitualment, però la qüestió és que hi ha circumstàncies socials i geopolítiques que fan que, malgrat no canviar, no sempre sigui igual. Un exemple són els fons europeus Next Generation, una conseqüència directa de l’afectació de la pandèmia.

Les ciutats, a través de l’estructura jerarquitzada que dèiem, també tenen accés a aquests fons. I a més, ciutats capitals, com les de Reus i Tarragona, ha de saber aprofitar el moment geopolític. És a dir, que la Diputació estigui governada per ERC, però necessiti el PSC per a tenir equip de govern és una conjuntura a aprofitar –propostes de nova seu o el trasllat del conservatori, poden ser-ne exemples a Tarragona.

Però també que la Generalitat torni a ser territori socialista és un factor determinant. Viñuales ja va estirar pressupost per la Tabacalera i ara haurà de ser Sandra Guaita qui desencalli el futur pavelló del Molinet.