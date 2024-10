La cultura que suma

Creat: Actualitzat:

Des de fa anys, Vila-seca ha fet una aposta molt important per la cultura. Segurament l’exemple més representatiu i antic és l’Auditori Josep Carreras vinculat al conservatori, que ha aconseguit un prestigi guanyat a pols. Però a la predisposició per la promoció musical del municipi li han seguit altres equipaments que no s’han quedat enrere.

Primer la recuperació del Castell de Vila-seca i després la reconversió de l’antic celler cooperatiu en un indret on tenen cabuda arts escèniques, exposicions i actuacions musicals. En el cas del Castell, aquest dimarts s’ha formalitzat un nou compromís que eleva encara més la categoria cultural de l’espai. L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) que permetrà que col·leccions del museu puguin fer cap a l’equipament vila-secà que ja és també un espai d’ús de la Fundació Vila Casas.

D’aquesta manera, es posarà a l’abast dels ciutadans del municipi, però també als de tot el Camp de Tarragona, una oferta artística per la qual fins ara calia desplaçar-se, bàsicament, a Barcelona. És una aposta econòmica de l’Ajuntament, amb Pere Segura al capdavant, però també és una aposta política. Donar rellevància a la cultura sempre suma.