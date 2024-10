Penalitzar els que més aigua consumeixen

Creat: Actualitzat:

En un context de sequera tenir consciència de l’aigua que es gasta és imprescindible. Per aquest motiu, penalitzar les persones que obren l’aixeta sense miraments, omplen les piscines quan no és necessari o simplement malgasten l’aigua és tot un encert.

Aigües de Reus ha decidit que a partir del pròxim mes de gener aplicarà un recàrrec d’un 30% en la factura de totes aquelles llars que consumeixin, de mitjana, més de 250 litres per habitant i dia. I el tercer tram, el d’aquells habitatges que consumeixen entre 100 i 250 litres, també s’encarirà un 10%.

Tot plegat, sumat a un augment de la tarifa base d’un 5%. D’aquesta manera penalitzaran les cases on es gasta aigua sense control i també aquelles que tenen piscina i se’n fa un mal ús, per exemple. En tots dos casos es tracta de la minoria de la població.

Amb tot, la millor de les notícies seria que els habitatges que consumeixen desmesuradament es redueixin dràsticament, i no pas que l’empresa d’aigües reusenca incrementés els seus beneficis per ‘quatre irresponsables’. De fet, segurament aquest sigui l’objectiu final de l’increment tarifari. L’aigua és un bé comú i al Camp de Tarragona la situació és crítica: per aquest motiu i ara més que mai, obrir l’aixeta amb mesura és un acte de responsabilitat ciutadana.