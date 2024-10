Un bon concurs

Creat: Actualitzat:

Un nou concurs ha tornat a convertir Tarragona en la capital castellera del món. L’espectacle de les grans construccions va resultar impressionant, amb una primera ronda que serà difícil tornar a veure. En qualsevol cas, Vilafranca va tornar a ser el rival a batre i un any més, cap colla no va poder treure-li el triomf final. Només la Colla Vella dels Xiquets de Valls va poder mantenir el torcebraç fins a les rondes finals, tot i que va claudicar per seny i mirant més cap al futur, a Santa Úrsula, on haurà de tancar la temporada en la millor de les condicions. I malgrat que els Verds han tornat a guanyar, hi ha alguns apunts positius del Concurs per les colles tarragonines, tot i que la Colla Joves vallenca és la que menys satisfeta sortia. La Jove de Tarragona mostrava un estat de força espectacular i descarregava novament un castell de 10. Els Xiquets coronaven un castell de 9, tot i que segurament esperaven molt més de la jornada. I els grans triomfadors al seu nivell són els de Sant Pere i Sant Pau, guanyadors morals del concurs de dissabte, amb un 5de8 esplèndid i el Serrallo que tornava a somriure assolint el 9de7. Els Xiquets de Reus i els Nens del Vendrell tornen a ser colles de 9 i obren un camí de millora important.