Diners i decisions

És evident que per a poder mantenir un patrimoni monumental important cal disposar de recursos econòmics gairebé directament proporcionals al volum de les restes a conservar. En el cas de Tarragona, la importància del llegat romà que es conserva va ser mereixedor del reconeixement com a Patrimoni de la Humanitat. I això, no representa disposar de més diners, però si de més responsabilitat doncs allò que preserves se suposa que és un bé material que compartim amb la resta del món. La importància històrica de les restes a Tarragona es vinculava a un turisme cultural que potser no era massiu. Però a hores d’ara, fent un capmàs entre creueristes, turistes de sol i platja d’arreu de la Costa Daurada i la proliferació de nous espais residencials turístics, la xifra de visitants comença a destacar i, fins i tot, a preocupar. Sigui com a referent turístic o simplement com a valor patrimonial propi, les restes configuren la ciutat tal com és. Sorprèn, però, vist l’exemple de la Font dels Lleons que avui expliquem, com a banda de diners potser també falta decisió política per resoldre temes que fa anys que s’arrosseguen i amb els quals sembla que mirar cap a un altre costat és el més senzill.