El Govern català ha donat per tancada la campanya d’estiu a platges i piscines i ha presentat el balanç de les actuacions vinculades amb incidents que han obligat a actuar al Servei d’Emergències Mèdiques. En conjunt aquest balanç es pot considerar positiu tenint en compte que els dos últims exercicis, el 2023 i 2022, es van comptabilitzar 25 víctimes per ofegament a les costes catalanes i enguany la xifra s’ha reduït a 17. També, posant el focus en la Costa Daurada en concret, les dades d’aquest estiu són força més bones que no pas les de l’any passat. El 2024 s’han registrat cinc ofegaments a la costa Daurada –tres al Baix Camp, i un al Tarragonès i al Baix Penedès–, mentre que ara fa un any la xifra es va elevar a 11. L’ampliació d’horaris i de vigilants ha estat un dels elements que haurà ajudat a reduir el nombre de víctimes. Amb tot, la tipologia d’aquestes víctimes mantenen trets en comú amb anys anteriors. Tant a platges com a piscines, gairebé tres de cada quatre morts són de persones majors de 65 anys. I en el cas de les platges, la gran majoria de víctimes es van registrar amb bandera groga, en platges sense vigilància o en horaris en què ja no hi havia vigilància.