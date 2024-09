Confiança pressuposada

Creat: Actualitzat:

L’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona integrat únicament pels 9 regidors del Partit dels Socialistes està negociant poder tirar endavant el pressupost municipal pel 2025. El mandat es va iniciar amb Viñuales anunciant gairebé una ensulsiada de l’economia municipal i després varen començar a aparèixer recursos extraordinaris.

Els més sagnants i difícils de vendre van ser els de la pujada d’impostos, però també van aparèixer romanents de tresoreria i fons estatals que van permetre començar a sumar partides als comptes consistorials amb les peticions que feia l’oposició. D’aquesta manera, ERC, comuns i Junts van donar suport al pressupost. A l’hora de negociar el pressupost pel 2025, però, l’oposició resulta que a més de peticions, té memòria i la majoria de les demandes no han estat acomplertes.

No hi ha pla d’accessibilitat, no s’ha millorat el vial principal del polígon Francolí, no s’ha projectat res per la Quinta de Sant Rafael i no se’n sap res d’una oficina de promoció del català... I només són algunes de les propostes. La desconfiança més que no pas números amunt o avall, és, a hores d’ara, el que impedeix que es vegi una sortida clara pels comptes públics municipals de l’any vinent.