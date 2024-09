Façanes i edificis

Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona insta al propietari de l’immoble que aquest dilluns va ser desallotjat al carrer Unió a fer-se càrrec de la reparació dels danys. Sembla, d’entrada, una demanda de sentit comú, però no seria la primera vegada que després d’un incident estructural, un bloc d’habitatges queda abandonat, agreujant la situació de deixadesa que no és estrany trobar-se a molts nuclis antics de poblacions. Tarragona, en el seu moment, va apostar per intentar evitar la degradació de la Part Alta. Malgrat que el resultat encara seria millorable, es tracta ara d’una zona molt més habitable i sanejada que no pas com era a finals dels setanta i principis dels vuitanta del segle passat. Però a banda de la Part Alta, hi ha moltes altres edificacions a altres barris tarragonins que envelleixen sense el control necessari que el pas del temps obliga. De fet, els arquitectes tècnics volen que les ITE (Inspeccions Tècniques d’Edificis) estiguin en el punt de mira del control de les administracions. Part del problema sol ser l’elevat cost que reparacions i manteniments, però una bona política d’ajudes públiques hauria de servir no tan sols per a recuperar façanes –que està molt bé– però també millorar equipaments interns que evitin que s’acabi posant el risc als que hi viuen.