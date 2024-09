Independentistes amb bagatge

Creat: Actualitzat:

Tarragona va veure com la Diada nacional de Catalunya tornava a convertir-se en una celebració multitudinària, amb milers de persones al carrer. No es veia res semblant des del període de major efervescència del procés. A Barcelona també es va reproduir la mateixa situació i novament l’independentisme tornava a prendre el carrer. De fet, amb la gent el carrer, el moviment ha defensat que en realitat el país no ha canviat com, de manera interessada, els sectors constitucionalistes es venten de la desaparició de l’independentisme com a moviment majoritari a la societat catalana. Les manifestacions d’aquest dimecres tenien, en part, l’objectiu de mostrar que l’independentisme no ha desaparegut, i no és una majoria silenciosa tot i que, en el que sí que ha canviat el país, és que les institucions ja no mostren el mateix color que fa uns anys. L’independentisme va deixar d’anar a votar i fins i tot va exercir el seu dret de càstig a formacions que consideren que han malbaratat el suport que abans els donaven. Però està començant a demostrar que no està disposat a quedar-se quiet. En qualsevol cas, el que sí que ha canviat, segurament, és que el bagatge acumulat els permetrà aprendre dels errors.