Equilibri a les escoles

Una definició planera de la segregació escolar en un municipi fa referència a com està distribuït l’alumnat: hi ha segregació escolar si a la xarxa educativa hi ha centres que concentren molts alumnes vulnerables mentre d’altres tenen majoritàriament alumnat ordinari o considerat també com a benestant. Tant en un cas com en l’altre, són centres segregats. Com més segregació escolar hi ha en una zona, el que acaba passant és que les seves escoles són menys representatives d’aquest territori. En el cas de Tarragona, el Síndic de Greuges col·locava la capital tarragonina com la tercera localitat catalana amb un índex més alt de segregació. Ara l’Ajuntament ha decidit intentar posar-hi remei i posar fi a la discriminació que, en realitat, aquesta situació representa. El consistori ha encarregat un estudi que determinarà l’impacte de la nova zonificació escolar que es va posar en marxa el 2021, però encara que l’anàlisi pugui servir per a ser més equilibrats en la distribució d’alumnes, aquest no podrà ser en cap cas l’única mesura a emprendre, ja que hi intervenen tot un cúmul de circumstàncies socials –molts depassen l’àmbit municipal, fins i tot– que al capdavall aconsegueixin reduir el que ara es considera alumnat vulnerable.