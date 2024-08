Trets a Tarragona i a Roda de Berà

Creat: Actualitzat:

La matinada d’aquest dimarts es van produir dos successos amb trets de bala a Tarragona i a Roda de Berà. En el primer, un home va resultar ferit greu i un altre home va ser detingut per la seva suposada relació amb els fets. En el segon, un policia local va ser ferit per un cop al cap i un veí implicat en l’atac va resultar ferit lleu i està en cerca i captura pels Mossos d’Esquadra.

Acostumen a ser habituals, des de fa setmanes, els atacs amb ganivetades en municipis del territori. També de Catalunya. Els trets, fins ara, eren fets extraordinaris. Gairebé inexistents. I així haurien de ser-ho sempre. La problemàtica de la seguretat a la demarcació s’ha de tractar amb celeritat, transparència i decisió. La ciutadania no hauria de tenir por de passejar pels carrers dels seus pobles i ciutats, ni de dia ni de nit.

És un acte d’irresponsabilitat per part dels governants obviar aquests fets delictius i tractar-los com a casos aïllats o poc habituals. L’extrema dreta aprofita els silencis per escampar el discurs d’odi, que arrela entre la població quan la por fa acte de presència. Cal atacar la delinqüència, vingui d’on vingui, i cal fer-ho des de dalt. Els carrers de Tarragona i de Roda de Berà van viure la passada matinada dos episodis molt greus que no haurien de tornar a succeir.