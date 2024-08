Fer el dol i tornar a començar

Creat: Actualitzat:

El Nàstic s’enfrontarà demà a l’Ourense en el primer partit de la temporada. Ho farà en un partit a porta tancada a causa de les sancions rebudes per part de la RFEF pels fets ocorreguts en el darrer partit de la temporada passada. Les grades buides haurien de ser l’única mostra d’aquell fatídic partit. Perquè tal com expressa l’entrenador del primer equip, Dani Vidal, el dol ja està fet.

Almenys al vestidor. I així hauria de ser també a l’exterior del camp, on l’afició podrà seguir el partit per pantalla gegant, però sobretot a la llotja del Nou Estadi. A l’espera de la resolució del Tribunal Administrativo del Deporte, que pot rebaixar les dures sancions, no queda un altre remei que tornar a començar. Però és imprescindible fer-ho amb el dol superat i amb la ferida tancada.

Tarragona es va il·lusionar durant tota la temporada amb un Nàstic que brillava a dins i a fora del camp. El territori es mereix tornar a viure aquella sensació de tenir molt a prop novament el futbol professional. Els jugadors i l’equip tècnic tindran gran part de responsabilitat per a assolir-ho, però sense el lideratge de la directiva serà difícil que la ciutadania s’hi bolqui. Cal aprendre dels errors. Tothom. Des del camp fins a les grades. També als despatxos. El dol està fet i la pròxima temporada és a tocar.