Els coloms, en el punt de mira

L’Ajuntament de Tarragona i el Port sembla que s’han posat d’acord per acabar amb la «plaga» de coloms que fa anys que, aparentment, creix a la ciutat. Un estudi demostra que aquestes aus es dirigeixen als magatzems de cereals ubicats al port per a menjar, i que hi arriben des de diversos punts de la demarcació.

Per tal de prendre mesures, consistori i Autoritat Portuària crearan una comissió de treball específica. La presència dels coloms a la ciutat és notable, i anualment l’Ajuntament destina uns 400.000 euros anuals en la neteja de les defecacions. Es tracta d’una xifra molt considerable i que perfectament es podria destinar per a altres assumptes més necessaris. Ara bé, potser els coloms no són l’únic problema pel que fa a la neteja de la ciutat.

Cal conscienciar perquè la gent reculli les defecacions de les seves mascotes, i també perquè no aboqui les deixalles a fora dels contenidors o al color que no toca. Però, sobretot, cal incrementar la freqüència de recollida de residus, millorar la maquinària, ampliar els horaris de neteja dels carrers i millorar la planificació del personal i els vehicles per intentar arribar arreu. Reduir la població de coloms serà positiu en termes de neteja, però tota la feina no estarà feta. Adjudicar el nou contracte de la brossa és urgent.