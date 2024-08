Preus pels núvols

Creat: Actualitzat:

Tarragona és la capital de província de Catalunya on més han apujat els preus dels pisos d’obra nova en el primer semestre del 2024. En valors absoluts continua per darrere de Girona i Barcelona, però aquestes xifres no són positives ni optimistes, sobretot per al jovent, que és incapaç d’assumir una compra d’un pis. És cert que el litoral tarragoní és el punt de la costa catalana amb el preu mitjà més baix en noves residències, però les xifres per municipis tampoc auguren una millora pel que fa a l’accés a l’habitatge. Després de Tarragona la variació anual és considerable també a Altafulla, Torredembarra i Salou, en tots tres casos per sobre del 4%. Les dades demostren i ratifiquen que l’accés a nous habitatges per part de la població menor de 40 anys és una opció cada cop menys realista. Tot plegat, amb un mercat del lloguer i de l’habitatge de compravenda també a l’alça per l’impacte dels pisos turístics i la poca oferta existent. Cal cercar solucions perquè les noves generacions puguin adquirir la seva residència en propietat, tal com s’ha fet durant generacions. Dècades enrere era habitual que un jove de menys de 30 anys es comprés un pis. Ara és una excepció.