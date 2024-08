De l’Ajuntament a la Generalitat

Creat: Actualitzat:

Salvador Illa ja ha anunciat quines seran les persones de confiança que portaran el pes del nou govern de la Generalitat els pròxims quatre anys. Conselleres, consellers i càrrecs del ‘nucli dur’ dels quals destaquen dos noms amb segell de l’Ajuntament de Tarragona: Javier Villamayor (nou Secretari del Govern) i Berni Álvarez (nou conseller d’Esports de la Generalitat). El primer fou el màxim responsable polític dels Jocs Mediterranis i va assumir, entre els anys 2011 i 2019, carpetes de pes com la Guàrdia Urbana o Serveis Socials. Per la seva banda, Álvarez, que també va tenir un paper important als Jocs Mediterranis com a membre del Comitè Organitzador, era l’actual conseller d’Esports, Salut, Turisme Esportiu i Educació, i una de les cares més visibles del govern de Rubén Viñuales. La presència de polítics tarragonins a la Generalitat és una gran oportunitat per assegurar que les inversions arribin al territori: tots dos coneixen a la perfecció les necessitats de la societat del Camp de Tarragona, les infraestructures i els punts febles i de millora. A més, tot plegat té lloc en un moment clau, amb la mirada posada en la creació de l’àrea metropolitana.