Estranya normalitat parlamentària

El Parlament de Catalunya va escollir el 133è president de la Generalitat amb una estranya normalitat. Finalment, la sessió d’investidura es va realitzar d’una forma molt més rodada del que totes les previsions del dia anterior auguraven. De fet, a primera hora del matí, l’aparició i de Carles Puigdemont a l’Arc del Triomf de Barcelona feia preveure un plenari parlamentari accidentat.

La jornada, efectivament, va ser força accidentada, però no pas dins el Parlament on al vespre Illa ja havia aconseguit la presidència amb els vots del seu partit, d’ERC i dels Comuns. Fora del recinte parlamentari hi havia una realitat paral·lela on qui pitjor parat va quedar va ser el cos dels Mossos d’Esquadra.

Van muntar fins a dos dispositius ‘gàbia’ per intentar localitzar Puigdemont arreu del país, sense èxit; van realitzar càrregues amb llançament de gas pebre a manifestants independentistes i van detenir dos mossos, company del cos, per, presumptament, haver ajudat a Puigdemont en la ‘fugida’. Semblava que la policia catalana havia emprès la recerca d’un delinqüent molt perillós quan, a hores d’ara, es tracta d’una figura només perillosa per a la reputació del cos.