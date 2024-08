Un país diferent

Creat: Actualitzat:

Si res no ho impedeix –a hores d’ara no es pot descartar el ‘factor Puigdemont’, aquest dijous hi haurà nou president de la Generalitat. El PSC, amb Salvador Illa al capdavant, tornarà a estar al capdavant del govern català. D’ençà del final de la dictadura, el socialisme ha presidit la Generalitat en dues ocasions, primer amb Pasqual Maragall, que va ser capaç de trencar l’hegemonia convergent que va mantenir Jordi Pujol durant 23 anys a la presidència.

A Maragall el va succeir José Montilla, un fill d’immigrants que, curiosament, va acabar sent el que va començar a alertar sobre allò que, de manera incipient, ell mateix va qualificar de «desafecció dels catalans». Les dues legislatures van viure un govern tripartit, amb el PSC, ERC i ICV-Verds. Són els mateixos actors que participaran en l’elecció de Salvador Illa com a 133è president de la Generalitat. Mateixos actors, però circumstàncies ben diferents.

De fet, ni tan sols programaris polítics de les formacions poden considerar-se hereus de les formacions que encapçalaven Maragall, Saura o Carod-Rovira. Hi haurà nou Govern, per a un nou país que ha canviat molt els últims anys. Es pot intentar interpretar-lo i gestionar-lo, o intentar canviar-lo de nou. Caldrà estar atents a quina serà la línia que se segueix.