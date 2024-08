Eines comercials de futur

Creat: Actualitzat:

Tot i les fluctuacions cícliques del sector, resulta molt evident que la ciutat de Tarragona pateix una situació de crisi pel que fa al comerç local. Malgrat que hi ha zones on comença a veure’s major activitat, els locals buits són la constant més habitual.

La globalització comercial i el fort desenvolupament del camp de la logística a nivells gairebé ‘microeconòmics’ han fet que ja no sigui suficient garantir oferir bons productes, preus competitius i, aquell valor afegit que sempre se li ha donat al comerç de proximitat, que és el tracte personalitzat. I ja no n’hi ha prou perquè els clients s’han transformat amb usuaris i hi ha ‘al·licients’ que reclamen que aquest petit comerç local costa d’integrar.

La facilitat de fer compres a través d’internet, les promocions i ofertes per mitjà de les xarxes socials i una capacitat de resposta logística, gestionada potser amb tercers, però també amb un fort component de coordinació tecnològica, són les noves eines amb les quals han de lluitar per sumar vendes. La formació, com la que proposa Mercats de Tarragona gràcies al finançament europeu, és una part essencial per dotar els comerços d’aquestes eines que els han de facilitar un futur més optimista.