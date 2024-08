L’aeroport creix

Creat: Actualitzat:

L’aeroport de Reus és una infraestructura que sempre ha estat cridada a ser un element substancial en el desenvolupament turístic i, també, econòmic, del Camp de Tarragona. No ha estat fins fa pocs anys, però, amb l’adveniment de les companyies de baix cost, quan la infraestructura aeroportuària no ha començat a agafar embranzida. La pandèmia, però, va representar un cop especialment dur per les companyes aèries. Per a totes i a Reus no hi va haver excepció. Amb tot, és de destacar que l’aeroport reusenc ha aconseguit recuperar activitat postpandèmia amb una certa rapidesa. L’any passat ja va aconseguir tornar a superar, ni que fos de poc, el milió de passatgers i les previsions per aquest any són optimistes i es preveu superar la xifra del 2023. En l’evolució dels últims anys destaca que encara és el mercat anglosaxó el que utilitza majoritàriament l’aeroport reusenc. D’aquesta manera, el Brexit que va desfer l’aliança anglesa amb la Unió Europea, no ha estat tampoc un factor que hagi afectat el mercat turístic provinent de la Gran Bretanya. De tota manera, Dublín, la capital Irlandesa, continua sent el principal punt de connexió, en els dos sentits, per a l’aeroport reusenc.